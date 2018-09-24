موعد مباراة النصر والتعاون اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث نادي النصر عن ثلاث نقاط جديدة عندما يستضيف التعاون، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في مباراة لن تكون سهلة لكلا الفريقين.

ويطمح النصر في إحكام قبضته على المركز الثاني، ومحاصرة الهلال في صدارة الترتيب، بعدما نجح في تخطي عقبة أُحد في مواجهة الافتتاح وانتصر بهدف أمرابط في الوقت بدل الضائع، وعاد ليتخطى الفيصلي في مواجهة مثيرة، ولكنه لم يجد أدنى صعوبة في الانتصار على القادسية في المواجهة الأخيرة، محققًا العلامة الكاملة من المباريات الثلاث، وبدا أن الأوروغواياني كارينهو المدير الفني للفريق توصل للتشكيل الأمثل بعدما أشرك غالبية اللاعبين في مراكزهم الأساسية، وهو ما أثمر انتصارًا عريضًا بثلاثة أهداف على القادسية في الجولة الأخيرة.

فيما، يطمع الضيوف في مواصلة أدائهم المميز والظهور بروحهم القتالية، بعدما حققوا انتصارًا عريضًا على الاتحاد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الماضية، كأول انتصار للفريق بعد تعادلين قادهما للمركز السادس، ويعتمد البرتغالي بيدرو مدرب التعاون على دراسة الفريق المنافس في شوط المباراة الأول، وعدم الاندفاع للمناطق الأمامية والاكتفاء بإرسال الكرات الطويلة للمهاجم الكاميروني تامومبا صاحب الـ3 أهداف.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7:10 مساءً، بتوقيت القاهرة و8:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات KSA SPORTS 2، ودوري بلس 2، بتعليق الثنائي علي سعيد الكعبي وفارس عوض.