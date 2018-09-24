رئيس نادي النصر السعودي يهاجم الناقل التلفزيوني للدوري.. ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

انتقد سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، الناقل التلفزيوني لمباريات دوري المحترفين، بسبب ما وصفه بـ”تجاهل مدرجات النصر وإخفاء جمالها”.

وقال سويلم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الناقل التلفزيوني يصاب بالعمى عندما يشاهد جماهير الشمس في المدرجات”.

وتابع: “للأسف التجاهل والتعمد في إخفاء جمال المدرجات، لم يكن وليد هذا اليوم، ولكن طفح الكيل”.

وتساءل آل سويلم: “إلى متى هذا التجاهل؟!”.

الناقل التلفزيوني يصاب بالعمى عندما يشاهد جماهير الشمس في المدرجات، للأسف التجاهل والتعمد في اخفاء جمال المدرجات، لم يكن وليد هذا اليوم، ولكن طفح الكيل!! إلى متى هذا التجاهل؟؟ — سعود آل سويلم (@SSuwailm) September 23, 2018

وبعث آل سويلم، رسالة إلى تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، طالبًا منه التدخل من أجل إصلاح أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وقال رئيس مجلس إدارة العالمي: “سوء أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد يُعرض اللاعبين لإصابات خطيرة، وستفسد متعة الدوري وتضيّع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل”.

وواصل: “إدارة الملعب لم تعالج هذه المشكلة، والأمل في تدخلك الشخصي فالوضع أصبح خطيرًا ومصدر رعب للاعبين”.

ويستعد النصر، اليوم الاثنين، لمواجهة التعاون، في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أخي معالي المستشار تركي ال الشيخ سوء أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد تُعرض اللاعبين لإصابات خطيرة وستفسد متعة الدوري وتضيّع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل. إدارة الملعب لم تعالج هذه المشكلة، والأمل في تدخلك الشخصي فالوضع أصبح خطير ومصدر رعب للاعبين. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) September 23, 2018

وكان الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب، أبدى استياءه من أرضية الملعب أمام فريق الفتح، في الجولة الماضية من الدوري والتي انتهت 1-1.