من هي أضواء العريفي المرشحة للتواجد في الاتحاد السعودي لكرة القدم؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القائمة النهائية للأعضاء المرشحين لإدارة الاتحاد، حيث شهدت القائمة تواجد امرأتين.

وكشف قصي الفواز، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائمته، يوم الإثنين، والتي شهدت دخول المرأة للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد، بالإضافة إلى أجنبي كأعضاء في مجلس الإدارة.

واختار الفواز لؤي السبيعي، أمين عام الاتحاد الحالي، ليكون نائبًا له، كما ضم كلًا من السيدتين أضواء العريفي ورهام العنيزان في قائمة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البريطاني روجر درابر.

????| لجنة الانتخابات تعلن قوائم المترشحين النهائية، لانتخابات مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م، وتؤكد موعد بدء الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. pic.twitter.com/H9wIfh8R3j — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

أضواء العريفي هي أول سعودية تدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي عضو في لجنة المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى أنها عضو في الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ومستشار في الهيئة العامة للرياضة.

بدأت العريفي مشوارها مع الرياضة حين أسست نادي اليمامة النسائي، والذي يعد أول نادٍ سعودي نسائي، لتقوم بعدها بالانتقال إلى تحقيق حلمها الثاني، وهو تأسيس أول فريق كرة قدم نسائي في الرياض، أطلقت عليه اسم فريق اليمامة.

ولدى أضواء العريفي خبرة واسعة في الرياضة المجتمعية في المملكة العربية السعودية، وهي مديرة سابقة لصندوق الأسهم في السعودي الفرنسي كابيتال.

ولعل السماح للمرأة السعودية بالتواجد في ملاعب كرة القدم هو ما سمح للاتحاد السعودي لكرة القدم بدخول العنصر النسائي في عضوية الاتحاد، فجاء تعيين أضواء العريفي عضوًا في لجنة المسؤولية الاجتماعية.

أضواء العريفي حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة مالية من جامعة اليمامة في الرياض، (مع مرتبة الشرف).