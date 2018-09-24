بينهم امرأتان وأجنبي.. إعلان أسماء أعضاء الإدارة المرشحة لرئاسة اتحاد كرة القدم السعودي (صور)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن القائمة النهائية للأعضاء المرشحين لإدارة الاتحاد، حيث شهدت القائمة تواجد امرأتين.

وكشف قصي الفواز، المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قائمته، يوم الإثنين، والتي شهدت دخول المرأة للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد، بالإضافة إلى أجنبي كأعضاء في مجلس الإدارة.

وتقدم الفواز بملفه مطلع الشهر الجاري ولم ينافسه أي مرشح، قبل الإعلان عن الرئيس الجديد في الثالث من أكتوبر المقبل، ليخلف عادل عزت المستقيل منتصف شهر أغسطس الماضي.

واختار الفواز لؤي السبيعي، أمين عام الاتحاد الحالي، ليكون نائبًا له، كما ضم كلًا من السيدتين أضواء العريفي ورهام العنيزان في قائمة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى البريطاني روجر درابر.

وضمت القائمة كذلك تركي العواد حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، بالإضافة إلى تركي الحقيل وخالد الثبيتي وعلي الشعيلان وعمر باخشوين، بالإضافة إلى يزيد التويجري.

????| لجنة الانتخابات تعلن قوائم المترشحين النهائية، لانتخابات مجلس إدارة #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم لدورته الثالثة ٢٠١٨م، وتؤكد موعد بدء الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. pic.twitter.com/H9wIfh8R3j — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

ويتولى نواف التمياط حاليًا إدارة الاتحاد بالتكليف، خلفًا لعادل عزت المستقيل.