أهداف مباراة الهلال والفتح.. (2/3) للزعيم (فيديو)

تقدم عبدالقادر وسلاتي لاعب نادي الفتح السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الهلال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وأحرز وسلاتي الهدف عن طريق ركلة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة 43.

الهدف الأول لنادي #الفتح سجله اللاعب عبدالقادر وسلاتي في الدقيقة 43

الفتح 1 : 0 الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفتح_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/3f5X8zwzdI — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

وتعادل غوميز للهلال في الدقيقة 59، وبعدها بدقيقتين عزز إدواردو بالهدف الثاني للزعيم.

وعادل عبدالقادر الوسلاتي النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق ركلة جزاء أيضًا.

الهدف الثاني لنادي #الفتح سجله اللاعب عبدالقادر الوسلاتي في الدقيقة 68

الفتح 2 : 2 الهلال#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #الفتح_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/8M7j5EnAva — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز ريفاس هدف الفوز للهلال في الوقت الضائع قبل نهاية صافرة الحكم.

هدف ثالث قاااااااتل لـ الهلال ” ريفاس ” HD#الهلال_الفتح

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/krrJl1hGLC — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD100) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

ويتصدر الهلال الترتيب بالعلامة الكاملة “9 نقاط” من ثلاثة انتصارات متتالية افتتحها أمام الفيحاء وواصل سيطرته وتخطى الرائد خارج قواعده، وعاد ليؤكد أحقيته بالصدارة بعدما انتصر على الباطن في الجولة الأخيرة، وسيدخل مساء اليوم وعينه على النقاط الثلاث، لا غير.