أهداف مباراة الهلال والفتح.. (2/3) للزعيم (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والفتح.. (2/3) للزعيم (فيديو)

مباراة سجال بين الفريقين.

المصدر: فريق التحرير

تقدم عبدالقادر وسلاتي لاعب نادي الفتح السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الهلال، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وأحرز وسلاتي الهدف عن طريق ركلة جزاء حصل عليها فريقه في الدقيقة 43.

وتعادل غوميز للهلال في الدقيقة 59، وبعدها بدقيقتين عزز إدواردو بالهدف الثاني للزعيم.

وعادل عبدالقادر الوسلاتي النتيجة في الدقيقة 70 عن طريق ركلة جزاء أيضًا.

وأحرز ريفاس هدف الفوز للهلال في الوقت الضائع قبل نهاية صافرة الحكم.

ويتصدر الهلال الترتيب بالعلامة الكاملة “9 نقاط” من ثلاثة انتصارات متتالية افتتحها أمام الفيحاء وواصل سيطرته وتخطى الرائد خارج قواعده، وعاد ليؤكد أحقيته بالصدارة بعدما انتصر على الباطن في الجولة الأخيرة، وسيدخل مساء اليوم وعينه على النقاط الثلاث، لا غير.

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