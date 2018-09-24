موعد مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يواجه نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الاثنين، نظيره الفتح ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

ويتصدر الهلال الترتيب بالعلامة الكاملة “9 نقاط” من ثلاثة انتصارات متتالية افتتحها أمام الفيحاء وواصل سيطرته وتخطى الرائد خارج قواعده، وعاد ليؤكد أحقيته بالصدارة بعدما انتصر على الباطن في الجولة الأخيرة، وسيدخل مساء اليوم وعينه على النقاط الثلاث، لا غير.

سيفتقد الهلال كلًّا من عبد الله عطيف وعبد الملك الخيبري بداعي الإصابة، في المقابل فقد عاد سليمان الفرج وتعافي كليًّا من الإصابة التي لحِقت به سابقًا.

ويدخل أصحاب الأرض بظروف مشابهة تمامًا للضيوف، من حيث الخسارة، كون الفريق الفتحاوي لم يتذوق طعم الخسارة بعد مرور الجولة الثالثة، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد من الشباب في الجولة الأخيرة، لكنه لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واكتفى بثلاثة تعادلات بداية من مواجهة القادسية في افتتاح المسابقة، وتعادل مع الوحدة في الجولة الثالثة وتعادَل أخيرًا أمام الشباب، وفي الوقت نفسه لم ينجح لاعبوه إلا في تسجيل هدف وحيد.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنقل المباراة عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية وتطبيق “دوري بلس”، بتعليق الثنائي فهد العتيبي وجعفر الصليح، وذلك في تمام الساعة الـ 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ18:10 مساءً بتوقيت السعودية.