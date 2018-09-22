نادي الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع البرازيلي مايكون من غلطة سراي

كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب البرازيلي مايكون، مدافع غلطة سراي التركي، من الانضمام لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب كان على بعد خطوة واحدة من الانتقال للهلال السعودي في الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة فشلت بسبب إغلاق القيد قبل اكتمال الإجراءات.

وبحسب ذات التقارير، فإن مدرب النادي التركي لا يرغب في تواجد اللاعب في تشكيلته، حيث فضّل عليه المدافعين كاباك ودونك.

إدارة الهلال بعدما كانت ستدفع نحو مليوني يورو في استعارة اللاعب مدة عام، باتت على استعداد لدفع مبلغ 5 ملايين يورو للحصول على بطاقته بشكل نهائي.

وقال الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال الجديد: إن هناك صفقات قوية ستعقد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الإعلان عن إعارة المهاجم السوري عمر خربين إلى بيراميدز المصري.