كوزمين أم بيليتش.. من سيقود نادي الاتحاد السعودي خلفًا لرامون دياز؟

كشفت تقارير صحفيّة أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة نواف المقيرن، يقارن بين المدربَين الروماني كوزمين والكرواتي سلافن بيليتش، ليقود أحدهما الفريق خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

وكانت إدارة الاتحاد أقالت الأسبوع الماضي الأرجنتيني دياز، بعد سلسلة نتائج مخيبة للآمال، ووعدت بالتعاقد مع مدرب عالمي سيسهم في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

ويقود كوزمين حاليًّا جيانغسو الصيني بعقد يمتد إلى 3 مواسم، وهو سابع أغلى المدربين أجرًا في العالم بـ7 ملايين يورو سنويًّا، وفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ”.

وسبق للمدرب الروماني أن قاد تدريب فريقي الهلال السعودي ونادي أهلي دبي الإماراتي، والذي حقق العديد من الإنجازات معهما.

واستطاع كوزمين أن يتوج مع الهلال ببطولة الدوري السعودي الممتاز وكأس ولي العهد في أول موسم له، وفاز بالأخير مرة أخرى، قبل رحيله في فبراير 2009.

كوزمين له تاريخ كبير مع فريق أهلي دبي الإماراتي، إذ حقق ثلاثة ألقاب محلية، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل خسارته من فريق جوانجزهو الصيني.

بيليتش

فيما أشارت صحيفة “الاقتصادية” إلى أن بيليتش أقرب الأسماء لقيادة الاتحاد فيما تبقى من منافسات الموسم.

وسبق للكرواتي خوض بضع تجارب تدريبية بدأها من هايدوك سبليت الكرواتي 2001، ولم يستمر لأكثر من عام، ثم انتقل إلى مرحلة تدريبية مختلفة عندما درب المنتخب الكرواتي الوطني تحت سن 21 عامًا لمدة موسمين، وقد صنع عددًا من النجوم يتقدمهم الكرواتي لوكا مودريتش، إلا أن الاتحاد الكرواتي استعان بخدماته لتدريب المنتخب الكرواتي الأول لمدة 6 مواسم من عام 2006 إلى 2012 وكانت أول محطة تدريبية له خارج كرواتيا، عندما انتقل إلى الدوري الروسي وقام بتدريب لوكوموتيف موسكو لمدة موسم واحد، وانتقل إلى المرحلة ما قبل الأخيرة بشكتاش التركي لمدة موسمين وآخر محطاته التدريبية وست هام يونايتد الإنجليزي والذي حقق معه نتائج مميزة بعد تفوقه على الأندية الكبرى في البريميرليغ، قبل أن يغادره في 2017.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي دون نقاط بعد أن خسر في أول ثلاث جولات من فرق الشباب، والقادسية، والتعاون.