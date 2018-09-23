تركي آل الشيخ لجماهير نادي الاتحاد السعودي: أخبار سارة بخصوص مدرب عالمي قريبًا

وعد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، جماهير نادي الاتحاد بمدرب عالمي ولاعبين عالميين، قريبًا.

واعتمد آل الشيخ تعيين محيي الدين صالح كامل نائبًا لرئيس النادي نواف المقيرن، وفراس التركي مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية، وسعد الشهري مشرفًا عامًّا على كرة القدم.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تمت الموافقة على ما رفعه أخي نواف المقيرن بخصوص التعيينات:

١- محيي الدين صالح كامل نائب الرئيس.

٢- فراس التركي مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية.

٣- سعد الشهري مشرفًا عامًا على كرة القدم.

وأتم: “قريبًا أخبار سارة بخصوص مدرب عالمي ولاعبين عالميين للعميد، قوّاك الله أخي نواف ونحن معك”.

تمت الموافقة على مارفعه أخي نواف المقيرن بخصوص التعيينات:

١- محيي الدين صالح كامل نائب الرئيس.

٢- فراس التركي مساعد الرئيس للشؤون التنفيذية.

٣- سعد الشهري مشرفًا عامًا على كرة القدم.

قريبًا: أخبار سارة بخصوص مدرب عالمي ولاعبون عالميون للعميد.

قواك الله أخي نواف ونحن معك. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 23, 2018

وكان نادي اتحاد جدة، أعلن إقالة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق من منصبه بعد الهزيمة المدوّية التي تعرَّض لها الفريق أمام القادسية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري السعودي.

وخسر اتحاد جدة أمام الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي الشهر الماضي بالعاصمة الإنجليزية “لندن”، قبل أن يخسر أمام الشباب والقادسية ليحتل المركز الـ 16 والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي دون رصيد من النقاط، بينما تعادل مع الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ 32 في البطولة العربية.