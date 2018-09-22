تركي آل الشيخ يوجه بعلاج معتز هوساوي نجم النادي الأهلي السعودي خارج المملكة

وجّه تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، بضرورة علاج لاعب المنتخب والنادي الأهلي، معتز هوساوي، بصورة عاجلة في إحدى المستشفيات خارج المملكة، بسبب معاناته من ضيق متكرر في التنفس خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب حاجته للتواجد بالمستشفى للخضوع للعلاج الطبيعي اللازم.

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يوجه بعلاج لاعب المنتخب والنادي الأهلي معتز هوساوي بصورة عاجلة في أحد المستشفيات خارج المملكة — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) September 22, 2018

وكان أهلي جدة السعودي أعلن غياب هوساوي؛ مدافع الفريق، عن المشاركة في المباريات مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، يوم الأربعاء.

اللاعب تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى ضيق متكرر في التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى، وبقائه بها عدة أيام للخضوع للعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية اللازمة وفقًا لما أثبتته الفحوصات الطبية.

وقام جميع لاعبي الفريق ومجلس إدارة النادي بزيارة هوساوي برفقة الجهاز الفني بقيادة بابلو جويدي؛ المدير الفني.