ملعب “محيط الرعب” يثير جدالًا بين جمهوري النصر والهلال

أثار رئيسا ناديي النصر والهلال السعوديين حفيظة جموريهما بعدما غرد كل منهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأحد.

وبعث سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، رسالة إلى تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، طالبًا منه التدخل من أجل إصلاح أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وقال رئيس مجلس إدارة العالمي: “سوء أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد يُعرض اللاعبين لإصابات خطيرة، وستفسد متعة الدوري ويضيع ملايين صُرفت لجعل دورينا أقوى وأجمل”.

وأضاف: “إدارة الملعب لم تعالج هذه المشكلة، والأمل في تدخلك الشخصي فالوضع أصبح خطيرًا ومصدر رعب للاعبين”.

وهو ما اعتبره جمهور الهلال ورئيسهم محاولة من السويلم لنقل مباريات الفريق إلى ملعب “جامعة الملك سعود”، والذي اتخذه “الزعيم” ملعبًا له بداية العام الحالي واعتمده باسم “محيط الرعب”.

وردّ محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، على شكوى سعود آل سويلم؛ مؤكدًا أن ملعب الزعيم له وحده، قائلًا: “ملعب الهلال.. للهلال ويبقى محيط الرعب.. صعب المنال”.

ملعب الهلال ..

للهلال ????

ويبقى محيط الرعب ..

صعب المنال ???? pic.twitter.com/B95ZE0JZQN — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) September 23, 2018

ويستعد العالمي لمواجهة التعاون، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت الرياض، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيما يواجه الهلال فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق، في إطار مباريات الجولة نفسها.

ويتقاسم النصر صدارة جدول الترتيب مع الهلال برصيد تسع نقاط، بينما يتفوق الزعيم بفارق الأهداف.

وفتح رد رئيس الهلال على نظيره في النصر باب السجال على موقع تويتر، بين جمهوري الفريقين، إذ دشن الجمهور هاشتاغًا باسم “#محيط_الرعب_صعب_المنال”، رفضًا لتلميحات رئيس النصر.

وقال مغرد للنصر يدعى سليمان الزهراني: “السويلم طلب تحسين الأرضية وهذا حق مشروع، ما طالب بملعب، وقيمة النجوم اللي تعاقد معها أغلى من قيمة الملز طبيعي يخاف”.

طلب تحسين الأرضيه وهذا حق مشروع

ماطالب بملعب ،وقيمة النجوم الي تعاقد

معها اغلى من قيمة الملز طبيعي يخاف#محيط_الرعب_صعب_المنال pic.twitter.com/IiwNrvNhTN — سليمان الزهراني???????? (@almrsa55) September 24, 2018

وأشار مغرد آخر منتقدًا رئيس الهلال: “علموه يا جماعة إن الهلال مستأجره ما اشتراه، قال صعب المنال قال”.

#محيط_الرعب_صعب_المنال

علموه ياجماعه ان الهلال مستأجره ما اشتراه قال صعب المنال قال

???????????????????????????? هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه https://t.co/8woKuRI1Mp — V مشعلوووف (@meso2Y) September 24, 2018

وأشارت مغردة تدعى ميرا: “الرجال طالب بإصلاح الأرضية ما طالب بملعب الجامعة، كمان لا تنسوا أنه عقد وليس ملك لكم وسلامتكم”.

الرجال طالب باصلاح الأرضية ما طالب ملعب الجامعة ????، اَي كمان لا تنسوا انه عقد وليس ملك لكم وسلامتكم???? #محيط_الرعب_صعب_المنال — ميرا➰ (@msb_x01) September 24, 2018

وقال مغرد هلال: “يا رئيس النصر تقدر ترفع عن ناديك العقوبات وأيضًا تقدر تفرض عقوبات على الهلال عن طريق اللجان الصفراء في الاتحاد السعودي كما حصل مع مدرب الهلال، لكن صعب جدًا أن تعطيك لجانكم الصفراء ملعب الهلال سواء كانت أرضية استاد الأمير فيصل صالحه للعب أم لا”.

يا رئيس النصر @SSuwailm

تقدر ترفع عن ناديك العقوبات وايضا تقدر تفرض عقوبات على الهلال عن طريق اللجان الصفراء في الاتحاد السعودي كما حصل مع مدرب الهلال

لكن صعب جدا ان تعطيك لجانكم الصفراء ملعب الهلال سوا كانت ارضية استاد الامير فيصل صالحه للعب ام لا نعم #محيط_الرعب_صعب_المنال pic.twitter.com/xb7MHKHlZ3 — وافي الهلال (@wafyvip) September 24, 2018

وقال الكاتب السعودي أسامة النعيمة: “يبطي من يقترب منك يا محيط الرعب”.

#محيط_الرعب_صعب_المنال يبطي من يقترب منك يا محيط الرعب pic.twitter.com/0VWOMEw2jR — اسامة النعيمة (@osamahhnaeemah) September 24, 2018

وشدد نبيل العبودي، نائب رئيس القسم الرياضي بصحيفة الجزيرة، عبر حسابه: “الرقم الصعب بصوت واحد يقولها لكل من يحاول الاقتراب من محيط الرعب قف مكانك”.

الرقم الصعب بصوت واحد يقولها لكل من يحاول الاقتراب من محيط الرعب قف مكانك ..#محيط_الرعب_صعب_المنال pic.twitter.com/A3SiXXYxYu — نبيل العبودي (@Nabeel_A_A) September 24, 2018

وأشار المغرد فياض الشمري: “الهلال في قيمته وبطولاته وتأثيره وزعامته وجماهيريته لايمكن مجاراته، الحل الوحيد لدى الفاشلين هو محاولة عرقلة مسيرته بالبكائيات”.

الهلال في قيمته وبطولاته وتأثيره وزعامته وجماهيريته لايمكن مجاراته، الحل الوحيد لدى الفاشلين هو محاولة عرقلة مسيرته بالبكائيات. #محيط_الرعب_صعب_المنال pic.twitter.com/dE2YQzveWy — فياض الشمري (@fayadhalshamari) September 24, 2018

وقال الناقد الرياضي، محمد الذايدي، عبر الهاشتاغ: “معقل الزعيم للزعيم”.