موعد مباراة الأهلي السعودي والمحرق البحريني اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يصطدم النادي الأهلي السعودي بنظيره المحرق البحريني، مساء اليوم الاثنين، في مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

واستطاع الراقي أن ينتصر في مباراة الذهاب من البطولة بهدفين دون رد ليزيد فرصه للصعود لدور الـ16، على الجانب الآخر فالفريق البحريني يتراجع مستواه خاصة بعد أن أنهى الدوري البحريني الممتاز الموسم الماضي بالمركز الخامس، كما خسر أيضاً في كأس ملك البحرين أمام المنامة بهدفين مقابل هدف.

وتأتي هذه المباراة ضمن مباريات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بثوبها الجديد للمرة الأولى على مستوى بطولاته العربية، إذ تستمر منافسات دور الـ 32 حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، ومن ثم ستجرى قرعة دور الـ 16 في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، فيما سيكون نهائي البطولة في الـ 24 من شهر أبريل المقبل.

ومن المقرر نقل المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية AD Sports الإماراتية، وتحديداً عبر قناة AD Sports HD1 المجانية بصوت المعلق عامر عبدالله، وذلك في تمام الساعة الـ 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة والـ21:00 مساءً بتوقيت السعودية.