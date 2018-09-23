تقارير.. غياب فهد المولد عن مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفيّة غيابَ فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي، عن المشاركة في مباراة الوحدة، الأربعاء المقبل، بسبب إصابته في العضلة، وحاجته إلى مزيد من الراحة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة”، يوم الأحد، فإن الفحوصات التي أجراها اللاعب أثبتت حاجته إلى مزيد من الراحة على موضع إصابته، وبالتالي سيخسر الفريق خدماته الفنية في هذه المواجهة المهمة بالنسبة للاتحاديين لحاجتهم الماسة إلى تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن مراكز المؤخرة التي يقبع فيها الفريق في الوقت الحالي.

وواصل فريق الاتحاد سلسلة نتائجه السلبية وسقط أمام نادي التعاون بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج المولد متأثرًا بإصابته، في الدقيقة الـ 63 من مباراة فريقه أمام التعاون ولم يستطع إكمال اللقاء.

المولد كان ظهر بمستوى مميز في مباراة الاتحاد والتعاون، ونجح في تسجيل هدفين لفريقه.

يذكر أن الاتحاد كان بدأ الموسم بنتائج مخيبة للأمال وخسر في أول 3 جولات أمام الشباب والقادسية والتعاون.