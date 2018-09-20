تركي آل الشيخ ينتقد فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد السعودي بسبب “سيلفي” (فيديو)

انتقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، قيام فهد المولد لاعب نادي الاتحاد بالتقاط صورة “سيلفي”، بعد خسارة فريقه بخماسية أمام التعاون في الدوري.

ونشر آل الشيخ فيديو للمولد وهو مصاب ويلتقط صورة سيلفي مع أحد الجماهير، وكتب عليها: “هذا وقت سيلفي!!”.

هذا وقت سلفي!!! pic.twitter.com/ZDYPGh9rin — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وواصل فريق الاتحاد مسلسل السقوط في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إثر تلقيه الخسارة 3-5 من مضيفه التعاون، في المواجهة الدراماتيكية التي جمعت بينهما، اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

سجل للتعاون جهاد الحسين هدفين، فيما أحرز هليدون أغوستو ولندر تاومبا، وعبدالفتاح عادل هدفًا لكل منهم، فيما سجل للاتحاد فهد المولد هدفين قبل خروجه مصابًا، والبديل عبدالعزيز العرياني.