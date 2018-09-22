المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا يوافق على قيادة نادي الاتحاد السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، عن تلقي عميد أندية السعودية، موافقة الأرجنتيني ماتياس ألميدا لتولي المهمة الفنية للفريق، عقب إقالة مواطنه رامون دياز.

المدرب ماتياس ألميدا يبلغ من العمر 44 عامًا، وهو مدرب ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي، وسبق له الحصول مع الفريق على كأس المكسيك والدوري وكأس السوبر هناك وبطولة الكونكاكاف.

ويعاني الاتحاد كثيرًا، الموسم الحالي؛ بعد خسارته كأس السوبر أمام الهلال وخسارته المباريات الثلاث الأولى في مسابقة الدوري المحلي.

وترددت أنباء عن أنه في حال فشل المفاوضات مع ألميدا، فإن التشيكي كارل ياروليم مدرب الأهلي السابق سيكون هو البديل.

وقال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية، بعد خسارة الاتحاد أمام التعاون بخمسة أهداف: ” في اليومين القادمين يحسم نواف المقيرن ـ رئيس نادي الاتحاد ـ أمر المدرب، وبإذن الله سيكون مميزًا …سأقف مع أخوي نواف، وواثق في إدارة الاتحاد.. جمهور الاتحاد، ستسمعون ما يسركم … وعد مني”.