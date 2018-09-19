تياغو كارليتو يتسبب في صدمة لجماهير نادي الاتحاد السعودي

تلقت جماهير الاتحاد السعودي صدمة جديدة قبل مواجهة التعاون في الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها المدافع كارليتو.

وبحسب مصادر قريبة من الجهاز الفني للعميد فقد تأكد تأكد غياب اللاعب تياغو كارليتو مدة ستة أسابيع وبالتالي سيغيب عن أربع مواجهات للفريق أمام التعاون والوحدة والفتح وأمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في تدريبات الأمس حيث أظهرت الفحوصات الطبية أن اللاعب بحاجة إلى برنامج علاجي وتأهيلي مدة تتراوح من 6 إلى 7 أسابيع.

ويعاني الاتحاد كثيرًا الموسم الحالي حيث تلقى هزيمتين في أول مباراتين إضافة لإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني دياز.