جماهير النادي الأهلي السعودي تُخلد ذكر خالد قاضي بـ”تيفو” رائع (فيديو)

قدَّمت جماهير النادي الأهلي لفتة وفاء خلال مباراة فريقها أمام الحزم في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برفعها تيفو للراحل الإعلامي خالد قاضي.

وكتبت الجماهير جملة: “لن ننساك.. خالد قاضي”، وتوسط التيفو صورة الراحل.

وكان الإعلامي خالد قاضي قد توفي مطلع الأسبوع الماضي بعد معاناة مع المرض.

كما قام عدد من جمهور النادي الأهلي السعودي بتنظيم موائد إفطار للصائمين، صدقة عن الإعلامي الراحل خالد قاضي.

وتم توزيع الوجبات على الصائمين خارج ملعب الجوهرة، قبيل انطلاق مباراة الأهلي والحزم التي ستُقام مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرر تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة خالد قاضي، بالإضافة إلى تقديم مبلغ مالي قدره نصف مليون ريال من الهيئة لعائلة الإعلامي الراحل.