مباراة الأهلي والحزم.. مأدبة إفطار للصائمين صدقة عن روح الإعلامي خالد قاضي (صور)

قام عدد من جمهور النادي الأهلي السعودي بتنظيم موائد إفطار للصائمين، صدقة عن الإعلامي الراحل خالد قاضي.
وتم توزيع الوجبات على الصائمين خارج ملعب الجوهرة، قبيل انطلاق مباراة الأهلي والحزم التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قرر تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة خالد قاضي، بالإضافة إلى تقديم مبلغ مالي قدره نصف مليون ريال من الهيئة لعائلة الإعلامي الراحل.
ودعا الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الإعلاميين الرياضيين لحضور مباراة الأهلي والحزم ضمن منافسات “جولة الوطن”، من أجل تكريم الإعلامي الراحل خالد قاضي.