مباراة الأهلي والحزم.. مأدبة إفطار للصائمين صدقة عن روح الإعلامي خالد قاضي (صور)

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الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي دعا الإعلاميين الرياضيين لحضور مباراة الأهلي والحزم ضمن منافسات "جولة الوطن" من أجل تكريم الإعلامي الراحل خالد قاضي.