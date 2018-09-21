عمر السومة يقود النادي الأهلي للفوز على الحزم بالدوري السعودي (فيديو)

افتتح عمر السومة رصيد أهدافه هذا الموسم ليساهم في فوز الأهلي 2-صفر على الحزم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسجل حسين المقهوي هدفًا مبكرًا من ضربة رأس متقنة في الدقيقة الثالثة وانتظر الهداف السوري حتى الوقت المحتسب بدل الضائع ليضاعف التقدم بمهارة رائعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات ليتقدم للمركز الرابع مقابل نقطتين للحزم.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب حسين المقهوي في الدقيقة 3

الاهلي 1 : 0 الحزم

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Y3CtpYzIr1 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 94

الاهلي 2 : 0 الحزم

⁧#الاهلي_الحزم⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/ULoTuWwCJF — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

وفي وقت سابق سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا ثلاثية ليمنح الاتفاق الفوز 3-صفر على الفيحاء الذي أكمل اللقاء بتسعة لاعبين.

افتتح جوانكا التسجيل من ركلة جزاء بعد 33 دقيقة وازدادت معاناة الفيحاء بطرد المدافع سالم الخيبري بعد مرور ساعة من زمن اللقاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع طرد توفيق بوحميد من صفوف الفيحاء أيضًا واستغل جوانكا الموقف ليضيف هدفين قبل صفارة النهاية من متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس ثم بتسديدة منخفضة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الهلال والنصر ثنائي الصدارة بينما يبقى الفيحاء بدون رصيد.

في المباراة الثالثة سجل الكولومبي دييغو كالديرون وعبدالعزيز البيشي هدفين في فوز الفيصلي 2-صفر على أحد بعد أن أضاع زميلهما فهد الأنصاري ركلة جزاء.

وهذا أول فوز للفيصلي ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بينما يبقى رصيد أحد خاويا.