هدف مباراة الأهلي والحزم.. المقهوي يتقدم لـ”الراقي” (فيديو)

تقدم حسين علي المقهوي لاعب النادي الأهلي السعودي بهدف لصالح فريقه في الدقيقة الرابعة من بداية مباراة النادي أمام الحزم في ختام الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وسدد المقهوي رأسية قوية سكنت شباك حارس الحزم مع بداية المباراة.

ويلتقي فريقا الأهلي والحزم، في المباراة ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويسعى نادي الأهلي السعودي، إلى الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق الحزم بتحقيق مركز جيد في البطولة.