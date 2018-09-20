إعلاميون سعوديون يطالبون بإبعاد أحمد العسيري عن نادي الاتحاد (صور)

طالب عدد من الإعلاميين السعوديين من نادي الاتحاد السعودي، إبعاد المدافع أحمد عسيري عن الفريق، مؤكدين أنه أقوى من الإدارة، ولا يستحق شارة الكابتن في الفريق أو اللعب بصورة أساسية.

وواصل العميد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره بتلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري حيث انتهت مباراة الفريق أمام التعاون بالخسارة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

واختار موقع سوفا سكور العالمي اللاعب عسيري ليكون الأسوأ في اللقاء حيث منحه تقييمًا بلغ 5.4 نقطة فيما طالبت الجماهير باستبعاده من التشكيلة الأساسية.

الإعلامي إبراهيم البكيري قال: “أحب أحمد عسيري وأحترمه على المستوى الشخصي لا الفني .. القائد الحقيقي يا أحمد هو من يتصدر المشكلة ويقف عليها ويعترف بها، لا أن يكابر ويحمل الجميع الخسارة.

أتمنى سحب شارة القيادة من هذه الشخصية المهزوزة، وإعطاءها لكريم الأحمدي.”

احب احمد عسيري وأحترمه على المستوى الشخصي لا الفني .. القائد الحقيقي يا أحمد هو من يتصدر المشكلة ويقف عليها ويعترف بها، لا أن يكابر ويحمل الجميع الخسارة.

اتمنى سحب شارة القيادة من هذه الشخصية المهزوزة، واعطاءها لكريم الأحمدي.@ittihad — ابراهيم البكيري (@ibrahim_albkeri) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

الإعلامي ناصر الطميحي قال: “أحمد عسيري في الاتحاد شخصيته أقوى من شخصية الرئيس نواف المقيرن ومن خميس الزهراني ومن فراس التركي .. لذلك على من يطالب بإبعاد أحمد عسيري من الفريق عليه أن يلتزم الصمت لأنه لا يوجد من هو أقوى من أحمد عسيري في النادي”.

احمد عسيري في الاتحاد شخصيته أقوى من شخصية الرئيس نواف المقيرن ومن خميس الزهراني ومن فراس التركي .. لذلك على من يطالب بإبعاد احمد عسيري من الفريق عليه ان يلتزم الصمت لانه لا يوجد من هو أقوى من احمد عسيري في النادي .. — ناصر الطميحي (@nassertomihi) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

الإعلامي محمد البكيري قال: “أحمد عسيري، كارثة متصاعدة تزحف بالعميد الى الجحيم.. وعبث بتاريخه في المنافسة “.