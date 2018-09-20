ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على الباطن وهزيمة الاتحاد أمام التعاون (صورة)

اقتسم فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم مع نادي النصر، عقب تغلبه على ضيفه الباطن بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

أحرز ثلاثية الهلال علي هادي آل بليهي والفرنسي بافيتيمبي غوميس (هدفين)، الثاني له من ضربة جزاء، في الدقائق 32 و41 و45+4 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق البرازيلي كريسان دا كروز في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الهلال للصدارة، ليقتسمها مع النصر برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الباطن عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

وتعرض الاتحاد لهزيمة أخرى ثقيلة بخسارته 5-3 من التعاون، في أول مباراة له بعد إقالة المدرب رامون دياز.

وأطاحت هزيمة مدوية بنتيجة 3-صفر أمام القادسية، يوم السبت الماضي، بالأرجنتيني دياز من منصبه بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه.

لكن الاتحاد، تحت قيادة مدربه المؤقت بندر باصريح، خسر مجددًا، اليوم، للمرة الثالثة على التوالي في ثلاث جولات، ليستمر في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي مباراة أخرى، أهدر الشباب تقدمه بهدف مبكر سجله البرازيلي آرثر كروز في الدقيقة السادسة، ليتعادل الفتح عبر ماتياس أجيريجاراي القادم من أوروجواي في منتصف الشوط الأول.

ولدى الشباب سبع نقاط في المركز الثالث، بينما يملك الفتح ثلاث نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: