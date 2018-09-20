بافتيمبي غوميز يقود نادي الهلال للفوز على الباطن وتصدر ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

سجل الفرنسي بافتيمبي غوميز هدفين ليقود نادي الهلال حامل اللقب للفوز 3-1 على الباطن مواصلًا انطلاقته القوية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وحقق الهلال علامة النجاح الكاملة مثل النصر ليتقاسما الصدارة برصيد تسع نقاط من ثلاث جولات.

افتتح المدافع علي آل بليهي التقدم للهلال بتسديدة قريبة المدى بعد ركلة ركنية في الدقيقة 32.

وضاعف جوميز التقدم بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من عمر عبد الرحمن (عموري) في الدقيقة 41 ثم اختتم جوميز الثلاثية من ركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة الفيديو قبل انتهاء الشوط الأول.

وقلص البرازيلي كريستيان دا كروز الفارق للباطن بعد عمل جماعي مميز في بداية الشوط الثاني.