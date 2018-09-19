موعد مباراة النصر والقادسية اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يصطدم فريق النصر السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره القادسية في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي.

ويأمل النادي العاصمي أن يحقق النقاط الثلاث من أجل أن يحافظ على مركزه إلى جانب فرق الصدارة بـ9 نقاط إذ حقق الفوز خلال الجولتين الماضية على حساب أُحد والفيصلي، بينما يتمنى القادسية تكرار ما حدث ضد الاتحاد عندما انتصروا بثلاثية دون مقابل.

وشهدت المباريات العشر الأخيرة بين الطرفين انتصار النصر 4 مرات، بينما نال القادسية الفوز في 3 وانتهت 3 مباريات أخرى بالتعادل وتم تسجيل 30 هدفًا بالتساوي بين الفريقين.

عجز النصر عن الفوز خلال المواجهات الأربع الأخيرة على أرض القادسية، بعد أن تعادل بلقاء وحيد وذاق طعم الهزيمة في 3 مناسبات ويعود آخر فوز له في المنطقة الشرقية إلى موسم 2010، وانتظر حتى الوقت الإضافي لتحقيق النقاط بعد أن سجل محمد السهلاوي الهدف الثالث.

جماهير #العالمي ..

غداً موعدٌ جديد للعشاق الأوفياء #النصر_القادسية

الساعة 8:20 مساءً غدٍ الأربعاء

على ملعب الراكة .. في الخبر الموعد بين #العالميين بإذن الله #نصر ???????? pic.twitter.com/CpfOYLzqB8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2018

نال القادسية من المباريات الست الأخيرة على أرضه 4 نقاط بعد أن فاز في مباراة واحدة فقط ضد أُحد في الموسم الفائت وتعادل خلال الجولة الافتتاحية في هذا الموسم مع الفتح، بينما هُزم قبلها من الاتفاق والأهلي والهلال والفيصلي.

تعود آخر هزيمة للنصر خارج ملعبه للجولة التاسعة عشر من الموسم الماضي عندما سقط ضد التعاون بهدف دون رد بينما فاز بعدها مرتين وتعادل مرتين ليجمع 8 نقاط.

الموعد والقنوات الناقلة

وستنطلق صافرة حكم مباراة اليوم في تمام الساعة 8:20 مساءً بتوقيت السعودية، الـ7:20 بتوقيت القاهرة، وستذاع على القناة الرياضية السعودية على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى قنوات دوري بلس الموجودة على ريسيفر GOBOX وأيضًا تطبيق دوري بلس على الهواتف الجوالة، علاوة على جوي TV.