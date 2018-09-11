محمد فوزير لاعب نادي النصر السعودي يتمم اتفاقه للانتقال إلى اتحاد طنجة

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أن محترف الفريق الحالي، محمد فوزير، اتفق على الانتقال إلى نادي اتحاد طنجة المغربي.

وبحسب المصادر فإن الانتقال سيكون بنظام الإعارة مدة موسم واحد.

وأوضحت المصادر، أن اللاعب كان مطلوبًا في أندية خليجية وأخرى مغربية، لكن رغبة اللاعب حسمت أمر انتقاله لاتحاد طنجة.

وبينت، أن إدارة النادي رفضت بيعه نهائيًا وفضلت إعارته على أمل عودته من جديد إلى النادي السعودي، حال تقديمه مستويات رائعة أو بيعه بمقابل مادي كبير.

يذكر أن اللاعب كان قد انضم للنصر الموسم الماضي، بعد تألقه في البطولة العربية نظير 1.6 مليون دولار.