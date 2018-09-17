تركي آل الشيخ: انتظروا مفاجآت رياضية قريبًا بعد موافقة الأمير محمد بن سلمان (فيديو)

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن أنه ستكون هناك مفاجآت للجماهير الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة (24)، إن من المقرر الإعلان عن هذه المفاجآت بعد موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: “المفاجأة هي من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لحبه للتعاون والتكامل الخليجي، وسيتم الكشف عنها في حينها”.

معالي المستشار "تركي آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة : على المستوى الخليجي ، هناك مفاجأة أتعهد بها ويتم العمل عليها .. وهو من أفكار سمو #ولي_العهد ، لحبه للتعاون والتكامل الخليجي #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/tTXfotPMGO — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 16, 2018

وشدد: “ساحة البطولة العربية كانت ميتة في السابق، إلا أن الحياة دبت فيها من جديد، إذ أصبح هناك إقبال كبير عليها وحالات شد وجذب وإثارة حتى وصل الأمر لمستوى وزراء الخارجية”.

ولم يذكر آل الشيخ مزيدًا من التفاصيل حول المفاجآت القادمة، ما أثار فضول مستخدمي مواقع التواصل الذين تساءلوا عن المفاجأة التي يحضرها رئيس الهيئة العامة للرياضة والتي ربما يتم الكشف عنها قريبًا.