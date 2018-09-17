تركي آل الشيخ يدعم النادي المصري بنصف مليون جنيه

أهدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، وأحد مستثمري نادي بيراميدز، النادي المصري البورسعيدي مكافأة نصف مليون جنيه، بعد فوز الفريق على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في دور الـ8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسام حسن، المدير الفني للمصري البورسعيدي، في تصريحات تلفزيونية: “قرر تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، دعم فريق المصري بمبلغ نصف مليون جنيه”.

وأضاف حسن: “كل الشكر لتركي على هذه اللفتة الطيبة تجاه المصري وجماهيره، وأتمنى من اتحاد الكرة أن يعيد النادي إلى ملعب بورسعيد في مباريات الدوري العام”.

وفي نفس الإطار، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن آل الشيخ قرر دعم الزمالك بصفقة عالمية في القريب العاجل.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “بيراميدز”: “آل الشيخ أرسل لي رسالة هاتفية مضمونها أنه يرغب في تقديم هدية لجماهير نادي الزمالك، وهي صفقة عالمية”.

وأضاف: “من حق نادي بيراميدز المطالبة بحكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري المصري، الحقوق لا تعرف الجنسيات، ومن جانبه سيبحث عن حقه لو كان هناك في السعودية”.

وعن الراحلين عن الزمالك، قال: “جميع ما يثار في وسائل الإعلام عن استغناء الزمالك عن بعض الأسماء غير صحيح، لن يرحل أي لاعب في تلك الفترة قبل نهاية عقده مع النادي، أي لاعب لا يشارك سيكون له دور في أقرب فرصة، سنحافظ على النجوم، وهذا ما حدث بالتجديد لمعروف يوسف خلال الساعات الأخيرة”.

واختتم: “التجديد لمعروف يوسف خطوة جيدة في خطة استقرار الفريق، لما يمتلكه اللاعب من مقومات مميزة تجعله من العناصر الهامة في تشكيل الزمالك”.