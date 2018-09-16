سامي الجابر يصف تغريدات سعود آل سويلم بالسخيفة.. ويكشف مفاجأة تخص رحيله عن نادي الهلال‎

أكد سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي السابق، أنه كان على علم مسبق برحيله من منصبه، ولم يفاجئ كما أشارت بعض التقارير الإعلامية.

وقال الجابر في تصريحات لفضائية “العربية”: “أتواجد حاليًا في العاصمة الأمريكية، إلى جوار تركي آل الشيخ، وكنت أتوقع انتهاء عمله قبل إتمام فترة تكليفه البالغة سنة واحدة، سواء كان سيخلص في يوم أو أسبوع أو شهر.

وأوضح: “نحن نعمل على مشروع ضخم للرياضة السعودية. ولقد ترأست نادي الهلال وأنا متيقن أنني لن أستمر لأن تركي آل الشيخ كان يجهز لي منصبًا دوليًا كبيرًا”.

ورفض ربط إنهاء عمله في رئاسة نادي الهلال، باللاعبين نواف العابد، وزميله السوري عمر خربين، قائلًا: “هذا أمر غير مقبول كنت أعمل في كل يوم على أنه اليوم الأخير لي في النادي”.

وعن الاتهامات الموجهة له بالتدخل في عمل المدرب خيسوس قال: “أنا مدرب قبل أن أكون رئيس ناد، والمدرب لا يقبل التدخل في عمله”.

وتهكم الجابر على تغريدات سعود السويلم رئيس النصر، وقال: “الرد على التصريحات المسيئة لنادي الهلال مضيعة للوقت، وتغريدات رئيس النصر كانت سخيفة لذلك تجاهلتها ولأنها أقل من عقلية وتفكير جمهور الهلال”.