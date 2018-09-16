تعرف على حقيقة رحيل خيسيوس وكارلوس إدواردو عن نادي الهلال السعودي

نفى مصدر قريب الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن انتقال البرازيلي كارلوس إدواردو من الهلال بنظام الإعارة لأحد الفرق الأوروبية.

وشدد المصدر على أن اللاعب لا غنى عنه في الهلال وإنه سيكمل تعاقده للنهاية مع الفريق وسيتم التجديد معه بما يلبي طموحاته.

من جهة أخرى، نفى الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي في تصريحات صحفية وجود أي رغبة لدى الإدارة الجديدة في رحيل المدرب البرتغالي خيسوس مشددًا على أنه سيكمل عقده.

وأعلن رئيس الهلال هدية لجماهير فريقه وهي الدخول مجانًا للجميع في مباراة الباطن خلال الجولة الثالثة من الدوري يوم الخميس المقبل.