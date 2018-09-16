نادي الهلال السعودي يكشف تفاصيل إعارة عمر خربين إلى بيراميدز

كشف نادي الهلال السعودي عن تفاصيل جديدة بشأن إعارة السوري عمر خربين بيراميدز رسميًا، حتى نهاية الموسم.

وكشف بيراميدز في بيانه الرسمي على صفحته على (تويتر) تفاصيل ضم عمر خربين وهي “إعارة في يناير المقبل لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء في نهاية الموسم”.

فيما قال نادي الهلال عبر حسابه على تويتر: “أنهى مجلس إدارة نادي الهلال إجراءات إعارة المحترف السوري عمر خربين إلى نادي بيراميدز المصري لمدة 6 أشهر اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع خيار بيع العقد”.

وأضاف البيان: “وقدمت إدارة النادي شكرها لإدارة بيراميدز نظير تعاملهم الاحترافي في المفاوضات إلى جانب دفعهم لقيمة الإعارة خلال هذا الأسبوع، مما أسهم في سرعة حسم الصفقة كون العرض المقدم كان الأعلى بين العروض المقدمة للاعب الذي جاءت إعارته بالتنسيق مع مدير الجهاز الفني، جورجي جيسوس، الذي يدرس إمكانية استقطاب لاعبين محترفين أجانب مميزين في مراكز مختلفة خلال الميركاتو الشتوي، وهو ما كان محل تفاهم خربين، إذ وعد أن يواصل تقديم أفضل ما لديه من عطاءات خلال الفترة المقبلة مع الهلال إلى أن يحين موعد إعارته”.

مجلس إدارة النادي ينهي إجراءات إعارة "عمر خربين" إلى بيراميدز اعتبارًا من يناير المقبل.#الهلال pic.twitter.com/4F0X2HS6IN — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 15, 2018

صاحب الـ 24 عامًا كان أول لاعب سوري في التاريخ ينجح في حصد جائزة أفضل لاعب في آسيا.

خربين ساهم في وصول سوريا إلى ملحق تصفيات الوصول لكأس العالم 2018، قبل أن يتوقف حلم منتخب بلاده.

ولعب خربين 44 مباراة بقميص الهلال، نجح خلالها في تسجيل 28 هدفًا وصناعة 9.