تركي آل الشيخ يعلّق على شائعات إعفائه من جميع مناصبه‎ (صورة)

نفى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، ما تردد من أنباء حول إعفائه من المناصب التي يترأسها.

وقال آل الشيخ عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”شائعات أنني اتشلت من كل مناصبي … لو حصل ده فأنا خادم في أي موقع ومكان …والراحة حلوة برضو لو حصلت”.

وتصدَّر هاشتاغ بعنوان “إبعاد_آل_الشيخ_يا ولي_العهد_2″، اليوم الأحد، المركز الأول في قائمة أكثر الموضوعات رواجًا على “تويتر” في السعودية، والذي طالب فيه الغاضبون بإقالة تركي آل الشيخ.

واقترب عدد التدوينات المطالبة بإقالة تركي آل الشيخ، من 80 ألف تغريدة، وذلك إثر اتهامه بالتدخل المباشر في شؤون الأندية المحلية، ومحاولة فرض رؤيته وقراراته على إدارات الأندية؛ بهدف وضعها “تحت وصايته”، كما لو كان “حاكمًا عسكريًا”، بحسب ناشطين.