تركي آل الشيخ يتوعد هتان باهبري لاعب نادي الشباب بعد تصريحه تجاه مدير المركز الإعلامي للفيحاء

انتقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية ما فعله لاعب المنتخب ونادي الشباب هتان باهبري من تصريحات أعقبت مباراة فريقه أمام الفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وغرّد آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ما فعله لاعب المنتخب ونادي الشباب هتان فعل فعلًا لا يمثل عاداتنا وتقاليدنا.. من المعيب أن يمر الموضوع مرور الكرام!”.

وكان اللاعب قد وجّه رسالة لمدير المركز الإعلامي في نادي الفيحاء حيث قال: “مدير المركز الإعلامي في الفيحاء خرج ووعد بالفوز على الشباب، وأنا أقول له إن الشباب ليس محطة عبور وها نحن كسرنا خشمك”.

وتغلب الشباب على مضيفه الفيحاء 3/1، حيث سجل ثلاثية الشباب، البرازيلي آرثر كروز، والروماني كونستانتين بوديسكو وناصر الشمراني في الدقائق 60 و79 و90، بينما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر فاليريكا غامان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.