جماهير نادي الهلال السعودي غاضبة بعد إعارة عمر خربين إلى بيراميدز

جماهير نادي الهلال السعودي غاضبة بعد إعارة عمر خربين إلى بيراميدز

#إرم_سبورت

المصدر: سلمان العنزي وفريق التحرير - إرم نيوز

أعربت جماهير نادي الهلال السعودي، عن غضبها وضيقها الشديد من القرار المفاجئ من إدارة ناديها بإعارة السوري عمر خربين إلى نادي بيراميدز المصري، والذي صدر عقب مباراة الزعيم ضد الرائد، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وأعلن بيراميدز، تعاقده مع السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي وأفضل لاعب في آسيا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يناير (كانون الثاني).

وقال بيراميدز في حسابه على تويتر: “وقَّعت إدارة نادي بيراميدز عقدًا بنظام الإعارة مع عمر خربين أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 وهداف نادي الهلال السعودي والمنتخب السوري بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير ولمدة ستة أشهر”.

وأضاف بيراميدز أن العقد يتضمَّن خيار شراء خربين بعقد نهائي في نهاية الموسم. ويضم بيراميدز حاليًّا ثلاثة أجانب هم: رودريغينيو وكينو وكارلوس إدواردو من البرازيل.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 12 نقطة من ست مباريات بعد ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وتناقلت الجماهير الرياضية السعودية بشكل لافت تدوينة خربين عبر صفحته على “سناب شات” لما فيها من إشاراتٍ وتلميحاتٍ قويَّة.

وقال اللاعب: “حتى ولو كان المظلومُ كافرًا وظلمته ثم دعا الله، فإن الله سيتسجيب دعاءَه لا حبًّا للكافر بل حبًّا للعدل”.

وقال عبدالعزيز النصيري عبر حسابه على “تويتر”: “اتحاد الكرة يصدر بيانًا يقول للهلال لن يتوقف الدوري في آسيا.. إعلان أن نواف العابد للشباب قبل ثلاثة أشهر من فترة الانتقالات الشتوية، إعفاء سامي الجابر، عمر خربين لنادي بيراميدز، لماذا الهلال فقط؟ ولماذا تتخذ هذه القرارات في هذا الوقت الحساس من الدوري والمبكر؟”.

فيما شدَّد مغرد آخر: “كيف يتم الإعلان عن التوقيع مع خربين والمتبقي على فترة الانتقالات الشتوية 3 أشهر!! أجل كذا خربين راح يستبعد من تشكيلة الهلال لأنه عارف إنه راح يطلع”.

وشدد آخر: “ياعمممييي رووووح عط الدوري للنصر من الحين وفكنا!! خلال يومين رئيس ولاعب ما لوم إلا أعضاء شرف الهلال والله”.

وقال مغرّد يدعى هياف: “طريقة تعامل الهلال مع عمر خربين ظالمة للاعب، لاعب قدَّم كلَّ ما لديه وكان من أسباب وصول الهلال لنهائي آسيا وتحقيق الهلال للدوري، الاستغناء عنه قرار سيئ لأبعد درجة”.

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