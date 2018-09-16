رئيس الاتحاد العراقي يؤكد اعتذار منتخب بلاده عن عدم المشاركة في الدورة الرباعية بالسعودية

شدّد عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، على أن منتخب بلاده اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة ودية تستضيفها السعودية الشهر المقبل بمشاركة البرازيل والأرجنتين، لارتباطه بمباراتين مع لبنان وسلطنة عمان.

وقال مسعود في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: “بعد أن اتفقنا رسميًا مع الاتحادين العماني واللبناني على خوض مباراتين وديتين أمام منتخبيهما في الدوحة والكويت في الـ12 والـ15 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على التوالي، تمت مفاتحتنا للمشاركة في البطولة الرباعية في المملكة العربية السعودية”.

أضاف: “من الجانب الأخلاقي والالتزام الأدبي، لا يمكننا أن نتراجع عن ترتيباتنا التي أنجزناها مع الجانبين العماني واللبناني. صحيح البطولة مهمة من الجانب الفني لمنتخبنا؛ لكن هناك التزام أدبي لا يمكن أن نحيد عنه”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ أعلن في السابع من سبتمبر (أيلول) الحالي، أن المملكة ستستضيف بطولة ودية بمشاركة الأرجنتين والبرازيل و”الأخضر”، إضافة الى منتخب رابع سيعلن عنه في وقت لاحق.