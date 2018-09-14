حقيقة مشاركة المنتخب العراقي بالدورة الرباعية الدولية في السعودية

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم حقيقة مشاركة منتخب أسود الرافدين في البطولة الرباعية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، بحضور منتخبي البرازيل والأرجنتين.

وقال حسين الخرساني، عضو المركز الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن رغبة الاتحاد كانت تتجه للمشاركة في البطولة الرباعية، بعد أن تم الإعلان عنها إعلاميًا، كما أنه تم اتصال حول ذلك بين رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ.

وأوضح: “لم تصل الموافقة السعودية على مشاركة المنتخب العراقي في البطولة؛ لذلك تحرك الاتحاد لتنظيم مباراتين دوليتين أمام لبنان وعُمان، بعد موافقة المدرب سريتشكو كاتانيتش”.

وأردف الخرساني: “حصلنا على موافقة شفهية من أحد الوسطاء لمشاركة العراق في البطولة الرباعية، ولكن لم يصل إلينا أي خطاب رسمي حتى الآن”.

وختم “مواجهة الأرجنتين والبرازيل ستكون أمرًا مميزًا، ولكن هذا القرار يتخذه المدرب الذي وافق على اللعب مع لبنان وعمان”.

يشار إلى أن البطولة الرباعية الدولية تقام في السعودية في أكتوبر المقبل حسبما أعلن تركي آل الشيخ، بمشاركة منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين، ولم يتم تحديد المنتخب الرابع.