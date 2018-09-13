ليونيل ميسي يقود منتخب الأرجنتين في الدورة الرباعية الدولية بالسعودية

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية، اليوم الخميس، أن ليونيل ميسي، سيكون ضمن قائمة منتخب بلاده الأرجنتين المشاركة في الدورة الرباعية الدولية، التي ستقام في السعودية، الشهر المقبل.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قبل أيام إقامة دورة رباعية في السعودية في أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين، ومنتخب رابع لم يحدد بعد.

وقالت صحيفة “موندو البيسيليستي” الأرجنتينية، إن منتخب الأرجنتين سيشارك في البطولة بكامل نجومه، وعلى رأسهم ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو وأنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي وإدواردو سالفيو وغابريال ميركادو.

وقرر ميسي عدم الانضمام لمنتخب الأرجنتين في مباراتيه الوديتين أمام غواتيمالا وكولومبيا، بعد الفشل في كأس العالم 2018 في روسيا، ما أثار الشكوك حول نيته في العودة إلى التانغو.

وأوضحت الصحيفة أن المنتخب الأرجنتيني سيواجه المنتخب المصري يوم 11 أكتوبر، رغم أن الاتحاد المصري لم يؤكد مشاركته في البطولة، على أن يلعب التانغو أمام البرازيل بعدها بـ5 أيام.