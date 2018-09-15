بعد انتشار مقطع لغضبه في مباراة الهلال والرائد.. عمر خربين ينفي وجود خلافات مع عموري بهذه الطريقة (فيديو)

حرص السوري عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، على الرد سريعا على مقطع الفيديو الذي انتشر قبيل نهاية مباراة الفريق ضد الرائد، يوم السبت، في الجولة الثانية للدوري السعودي مع الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، وظن الجمهور أن اللاعبين بينهما أزمة.

ووفقا للفيديو فقد ذهب عموري للسلام على خربين، لكن الأخير أشاح بيده وأعطاه ظهره وابتعد عن اللاعب، ليتداول الجمهور الهلالي المقطع ويؤكدون على وجود خلافات بين الثنائي، بسبب عدم التمرير بينهما في الملعب.

وبعد احتساب حكم مباراة الرائد والهلال ركلة جزاء لصالح خربين بعد إعاقة واضحة من مدافع الرائد، ذهب عموري لكي يصافح خربين بطريقة عفوية، إلا أن الأخير تصرف بشكل غريب ورفض مصافحة عموري.

عاجل

حط عاجل

اشتباكات بين لاعبين الهلال عموري وخربين .

التفاصيل قداً فالرياضي "قيسوس قاضب" @ALMRISEUL #الرايد_الهلال

pic.twitter.com/nBJhc9Fizy — بندر البدراني (@ban7erhfc) September 15, 2018

ولكن خربين عقب نهاية المباراة نشر مطقع فيديو عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”، قبل خلاله عموري، قائلا: “عموري حبيبي”، ليؤكد على متانة العلاقة بين الثنائي.

وهز الوافدان الجديدان عمر عبد الرحمن (عموري) وبافتيمبي غوميز الشباك لأول مرة مع الهلال هذا الموسم ليساهما في فوز حامل اللقب 3-1 على الرائد في دوري المحترفين السعودي، يوم السبت.

خريبين وعموري بعد نهاية اللقاء ???????? pic.twitter.com/ytBOUCulaZ — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) September 15, 2018

وافتتح الفرنسي غوميز، مهاجم أولمبيك ليون ومرسيليا وسوانزي سيتي السابق، التسجيل من تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 41.

وضاعف عموري نجم منتخب الإمارات، القادم من العين هذا الموسم في صفقة ضخمة، التقدم قبل انتهاء الشوط الأول بتسديدة جانبية في الزاوية الضيقة للمرمى.

وقلص الرائد الفارق من ضربة رأس لأحمد حمودان في بداية الشوط الثاني لكن الأمل في التعادل تبدد سريعا عندما أضاف البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وحافظ الهلال على النتيجة رغم طرد مدافعه الإسباني البرتو بوتيا قبل 17 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي.

والفوز هو الثاني على التوالي للهلال في جولتين بينما توقف رصيد الرائد عند نقطة واحدة.