تصريح قديم يحرج الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي (فيديو)

تصريح قديم يحرج الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

تناقلت الجماهير المنافسة لنادي الهلال السعودي تصريحًا مثيرًا للجدل كان قد أدلى به الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي الجديد، من المتوقع أن يتسبب له في حرج كبير.

وكان تصريح الرئيس الهلالي، بشأن التحكيم حيث اعترف بوجود فساد كبير في التحكيم وأن هناك حكاماً كانوا يساعدون الهلال.

الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد أصدر قراراً بإعفاء سامي الجابر من رئاسة الزعيم وتعيين الأمير محمد بن فيصل.

وتولى الأمير محمد بن فيصل بن سعود بن محمد آل سعود رئاسة نادي الهلال السعودي منذ 2004 وحتى 2008، حقق خلالها العديد من الألقاب.

وقرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال السعودي، وتعيين محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال للموسم الرياضي الحالي.

وكتب آل الشيخ تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال، كل التوفيق لهما”.

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