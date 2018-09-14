تصريح قديم يحرج الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي (فيديو)

تناقلت الجماهير المنافسة لنادي الهلال السعودي تصريحًا مثيرًا للجدل كان قد أدلى به الأمير محمد بن فيصل رئيس النادي الجديد، من المتوقع أن يتسبب له في حرج كبير.

وكان تصريح الرئيس الهلالي، بشأن التحكيم حيث اعترف بوجود فساد كبير في التحكيم وأن هناك حكاماً كانوا يساعدون الهلال.

بعد #اعفاء_سامي_الجابر الأمير محمد بن فيصل على رأس هرم البيت الهلالي.

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إحدى تصريحاته الشهيرة :

احنا نعترف في حكام كانوا يساعدونا في بعض المباريات.???? pic.twitter.com/LbogZDVASu — ‏ ‏﮼فيصل،زيد???????? (@fi9zaid) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد أصدر قراراً بإعفاء سامي الجابر من رئاسة الزعيم وتعيين الأمير محمد بن فيصل.

وتولى الأمير محمد بن فيصل بن سعود بن محمد آل سعود رئاسة نادي الهلال السعودي منذ 2004 وحتى 2008، حقق خلالها العديد من الألقاب.

وقرر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال السعودي، وتعيين محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال للموسم الرياضي الحالي.

وكتب آل الشيخ تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال، كل التوفيق لهما”.