بثلاثية برازيلية.. القادسية يذيق نادي الاتحاد الهزيمة الثانية في الدوري السعودي

تلقى فريق اتحاد جدة ، اليوم السبت، الهزيمة الثانية له على التوالي في الموسم الحالي للدوري السعودي، وخسر على أرضه ووسط جمهوره من ضيفه القادسية بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية للمسابقة.

وبذلك، تذيل اتحاد جدة الترتيب بلا رصيد من النقاط، بينما ارتفع رصيد القادسية إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف فرق: الهلال، والشباب، والنصر، على الترتيب.

وبادر القادسية بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق البرازيلي إلتون خوزيه، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وأضاف البرازيلي جورجي دي مورا خافيير الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 64، قبل أن يسجل مواطنه بيسمارك فيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 81.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.