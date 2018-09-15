بعد الخسارة من القادسية.. نادي الاتحاد السعودي يعلن رسميًا إقالة المدرب رامون دياز

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي رسميًا إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد المستويات غير المقنعة التي قدمها الفريق من بداية الموسم.

وقرر المجلس تكليف المدرب الوطني بندر باصريح بقيادة الفريق خلال المرحلة الحالية إلى أن تتم دراسة كافة الخيارات المتاحة أمام المجلس.

وخسر الاتحاد مواجهة القادسية في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بثلاثية نظيفة .

ولعب “دياز” مع الاتحاد آخر ثلاث مباريات خسرها جميعًا، كانت الأولى أمام الهلال، والثانية أمام الشباب، والثالثة أمام القادسية .