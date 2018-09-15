عقوبة قاسية على هتان باهبري بسبب تصريحاته المسيئة عقب مباراة الشباب والفيحاء

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام لاعب نادي الشباب، هتان باهبري، بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) ريال، لإساءته لمنسق المركز الإعلامي بنادي الفيحاء، مخالفة منه للمادة (1/50) من اللائحة.

وأعلنت اللجنة العقوبة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة:”قام باهبري بالتصريح بعبارات فيها إساءة إلى منسق المركز الإعلامي للفيحاء، بحسب مقطع الفيديو الوارد إلى اللجنة خلال اللقاء الإعلامي السريع عقب نهاية مباراة الفيحاء والشباب، يوم الجمعة، الأمر الذي يمثل مخالفة من اللاعب المذكور”.

وكان اللاعب قد وجّه رسالة لمدير المركز الإعلامي في نادي الفيحاء، حيث قال:”مدير المركز الإعلامي في الفيحاء خرج ووعد بالفوز على الشباب، وأقول له إن الشباب ليس محطة عبور، وها نحن كسرنا خشمك”. وقطع المذيع المحادثة مع اللاعب فورًا وشكره .

وغرد بعدها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مستنكرًا التصريحات المسيئة من قِبل اللاعب.