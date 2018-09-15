مباراة الهلال والرائد.. إدارة الزعيم تحتج رسميًا على طرد الإسباني ألبرتو بوتيا

أعلن نائب رئيس نادي الهلال السعودي، فهد الراشد، رفع إدارة الزعيم احتجاجًا على حكم لقاء الهلال والرائد بشأن البطاقة الصفراء الثانية للمدافع بوتيا.

وحقق فريق الهلال اليوم السبت، الفوز على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري السعودي لكرة القدم.

أحرز ثلاثية الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميس والإماراتي عمر عبد الرحمن (عمروي) والبرازيلي كارلوس إدواردو من ضربة جزاء في الدقائق 41 و45 و55 من زمن اللقاء.

رفعت الإدارة قبل قليل احتجاجاً رسمياً على حكم المباراة بشأن عدم صحة الكرت الأصفر الثاني للاعب بوتيا والذي خرج على اثره بالبطاقة الحمراء، وكلنا ثقة في الاتحاد السعودي بتصحيح القرار وإنصافنا وفق النظام — فهد بن احمد الراشد (@FAHADALRASHED15) September 15, 2018

وقد جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق المغربي أحمد حمودان في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، اقتسم الهلال الصدارة مع فريق الشباب، ولكل منهما 6 نقاط بفارق الأهداف عن النصر، في حين تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.