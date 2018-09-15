مباراة الهلال والرائد.. إدارة الزعيم تحتج رسميًا على طرد الإسباني ألبرتو بوتيا

مباراة الهلال والرائد.. إدارة الزعيم تحتج رسميًا على طرد الإسباني ألبرتو بوتيا

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

أعلن نائب رئيس نادي الهلال السعودي، فهد الراشد، رفع إدارة الزعيم احتجاجًا على حكم لقاء الهلال والرائد بشأن البطاقة الصفراء الثانية للمدافع بوتيا.

وحقق فريق الهلال اليوم السبت، الفوز على مضيفه الرائد بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري السعودي لكرة القدم.

أحرز ثلاثية الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميس والإماراتي عمر عبد الرحمن (عمروي) والبرازيلي كارلوس إدواردو من ضربة جزاء في الدقائق 41 و45 و55 من زمن اللقاء.

وقد جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق المغربي أحمد حمودان في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، اقتسم الهلال الصدارة مع فريق الشباب، ولكل منهما 6 نقاط بفارق الأهداف عن النصر، في حين تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، بينما يحتل فريقا النصر واتحاد جدة المركز الثاني برصيد 8 ألقاب لكل منهما.

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