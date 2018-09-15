أهداف مباراة الاتحاد والقادسية.. إلتون وجورجينو يسجلان في “النمور” (فيديو)

سجل إلتون جوزيه الهدف الأول لفريق القادسية في شباك الاتحاد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الثانية للدوري السعودي.

وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة، من هجمة خطيرة من بداية الدقائق الأولى من المباراة ليقوم هجوم نادي القادسية باختراق دفاع نادي الاتحاد بكل سهولة، ويقوم اللاعب إلتون بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ 18 لتسكن شباك نادي الاتحاد، ويحرز الهدف الأول.

#الاتحاد_القادسيه هدف القادسية الاول في الاتحاد عن طريق التون جوزيه … هدف عاااااااااااااااااااالمي ???????? HD pic.twitter.com/cwKKn2joyO — اهداف اليوم (@AhdafAlYoum18) September 15, 2018

وفي الدقيقة 60 سجل جورجينو الهدف الثاني للقادسية في شباك الاتحاد، هجمة مرتدة من لاعبي نادي القادسية حيث يقوم الاعب جورجينو بتسديدة قوية من خارج منطقة ال 18 لتسكن مرمى نادي الاتحاد.

هدف القادسية الثاني في الاتحاد عن طريق جورجينو هدف رااااااااااااااااااااااااائع جدااااااااااااا HD #الاتحاد_القادسيه pic.twitter.com/CHMI4FR7Iu — اهداف اليوم (@AhdafAlYoum18) September 15, 2018

واللقاء فرصة كبيرة لنادي الاتحاد لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم إذا كان يريد المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان، والمباراة ستكون فرصة كبيرة للوقوف على مستويات الأجانب الثمانية.

وبالنسبة للاتحاد ستكون المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فتحقيق الفوز هو الغاية والهدف الذي يسعى إليه الفريق من تلك المواجهة.