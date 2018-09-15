أهداف مباراة الاتحاد والقادسية.. إلتون وجورجينو يسجلان في “النمور” (فيديو)

أهداف مباراة الاتحاد والقادسية.. إلتون وجورجينو يسجلان في “النمور” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل إلتون جوزيه الهدف الأول لفريق القادسية في شباك الاتحاد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الثانية للدوري السعودي.

 وجاء الهدف في الدقيقة الثالثة، من هجمة خطيرة من بداية الدقائق الأولى من المباراة ليقوم هجوم نادي القادسية باختراق دفاع نادي الاتحاد بكل سهولة، ويقوم اللاعب إلتون بتسديدة قوية من خارج منطقة الـ 18 لتسكن شباك نادي الاتحاد، ويحرز الهدف الأول.

وفي الدقيقة 60 سجل جورجينو الهدف الثاني للقادسية في شباك الاتحاد، هجمة مرتدة من لاعبي نادي القادسية حيث يقوم الاعب جورجينو بتسديدة قوية من خارج منطقة ال 18 لتسكن مرمى نادي الاتحاد.

واللقاء فرصة كبيرة لنادي الاتحاد لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم إذا كان يريد المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان، والمباراة ستكون فرصة كبيرة للوقوف على مستويات الأجانب الثمانية.

وبالنسبة للاتحاد ستكون المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فتحقيق الفوز هو الغاية والهدف الذي يسعى إليه الفريق من تلك المواجهة.

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