مباراة الهلال والرائد.. احتفال غوميز الشهير يظهر مع أول أهدافه مع “الزعيم” (فيديو)

سجل بافيتيمبي غوميز أول أهدافه مع نادي الهلال السعودي في مواجهة الرائد، ليحتفل بطريقته الشهيرة، حيث زحف على أرضية الملعب مثل العنكبوت.

وجاء هدف غوميز الأول في شباك الرائد مع الدقيقة 41 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” في إطار مباريات الأسبوع الثاني للدوري السعودي.

ومع انطلاقة عن طريق محمد البريك في الجهة اليمنى، ودخول منطقة الجزاء بمراوغة وتمريرة وصلت إلى بافيتيمبي، والذي بدوره سدد كرة اصطدمت بالدفاع ومرت إلى داخل الشباك في الدقيقة 41.

والتقى الفريقان في 20 مباراة من قبل في دوري المحترفين، وحقق الهلال الفوز في 17 لقاء، وتعادلا مرتين، في حين اكتفى الرائد بفوز وحيد.