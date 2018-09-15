أهداف مباراة الهلال والرائد.. 3-1 لـ”الزعيم” (فيديو)

أهداف مباراة الهلال والرائد.. 3-1 لـ”الزعيم” (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل بافيتيمبي غوميز الهدف الأول لفريق الهلال في شباك الرائد، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” في إطار مباريات الأسبوع الثاني للدوري السعودي.

انطلاقة عن طريق محمد البريك في الجهة اليمنى ودخول منطقة الجزاء بمراوغة وتمريرة وصلت إلى بافيتيمبي، الذي بدوره سدد كرة اصطدمت بالدفاع ومرت إلى داخل الشباك في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 45 تمريرة “وان تو” بين عموري وكارلوس إدواردو، انتهت بتسديدة قوية من عموري من داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 52 قلص أحمد حمودان الفارق للرائد.

وفي الدقيقة 55 سجل الهلال الثالث عن طريق كارلوس إدواردو من نقطة الجزاء بتسديدة على يسار الحارس.

التقى الفريقان في 20 مباراة من قبل في دوري المحترفين، وحقق الهلال الفوز في 17 لقاء، وتعادلا مرتين، في حين اكتفى الرائد بفوز وحيد.

فوز الرائد الوحيد، جاء في الجولة السادسة من موسم 2013-2014، بهدفين لهدف، ولم ينجح الفريق في تحقيق أي انتصار على حامل لقب الدوري السعودي، منذ تلك اللحظة.

وعلى الصعيد التهديفي، شهدت مواجهات الفريقين تسجيل 53 هدفًا، منها 43 للاعبي الهلال مقابل 10 أهداف فقط من نصيب الرائد.

ويعتلي ياسر القحطاني، المهاجم السابق للهلال، والذي أعلن مؤخرًا اعتزاله، قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

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