أهداف مباراة الهلال والرائد.. 3-1 لـ”الزعيم” (فيديو)

سجل بافيتيمبي غوميز الهدف الأول لفريق الهلال في شباك الرائد، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” في إطار مباريات الأسبوع الثاني للدوري السعودي.

انطلاقة عن طريق محمد البريك في الجهة اليمنى ودخول منطقة الجزاء بمراوغة وتمريرة وصلت إلى بافيتيمبي، الذي بدوره سدد كرة اصطدمت بالدفاع ومرت إلى داخل الشباك في الدقيقة 41.

الهدف الأول لنادي #الهلال عن طريق اللاعب قوميز في الدقيقة 40#دوري_بلس pic.twitter.com/uGLh5iQtH4 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

وفي الدقيقة 45 تمريرة “وان تو” بين عموري وكارلوس إدواردو، انتهت بتسديدة قوية من عموري من داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

الهدف الثاني لنادي #الهلال عن طريق اللاعب عموري في الدقيقة 44#دوري_بلس pic.twitter.com/wpYTAmeIBu — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

في الدقيقة 52 قلص أحمد حمودان الفارق للرائد.

الهدف الأول لنادي #الرائد عن طريق اللاعب احمد حمدون في الدقيقة 52#دوري_بلس pic.twitter.com/pMwHU7KT7H — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

وفي الدقيقة 55 سجل الهلال الثالث عن طريق كارلوس إدواردو من نقطة الجزاء بتسديدة على يسار الحارس.

الهدف الثالث لنادي #الهلال عن طريق اللاعب ادواردو في الدقيقة 54#دوري_بلس pic.twitter.com/aVTvIGmgQ8 — دوري بلس (@dawriplusksa) September 15, 2018

التقى الفريقان في 20 مباراة من قبل في دوري المحترفين، وحقق الهلال الفوز في 17 لقاء، وتعادلا مرتين، في حين اكتفى الرائد بفوز وحيد.

فوز الرائد الوحيد، جاء في الجولة السادسة من موسم 2013-2014، بهدفين لهدف، ولم ينجح الفريق في تحقيق أي انتصار على حامل لقب الدوري السعودي، منذ تلك اللحظة.

وعلى الصعيد التهديفي، شهدت مواجهات الفريقين تسجيل 53 هدفًا، منها 43 للاعبي الهلال مقابل 10 أهداف فقط من نصيب الرائد.

ويعتلي ياسر القحطاني، المهاجم السابق للهلال، والذي أعلن مؤخرًا اعتزاله، قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.