بسبب نادي الهلال.. تركي آل الشيخ يمنع عضوًا في اتحاد الطائرة من مزاولة أي نشاط رياضي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الجمعة، قرارًا بمنع عبدالعزيز العمر عضو اتحاد الطائرة في بلاده، من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي، بسبب تصريح سابق له علاقة بنادي الهلال.

وكتب آل الشيخ تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نظرًا لتجاوزاته لمن نعتز بخدمتهم للرياضة.. وبناء على ما ورد من اتحاد الطائرة وبصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية، فقد تم إصدار قرار بمنع عضو اتحاد الطائرة عبدالعزيز العمر من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي وإحالة ملفه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية لمخالفته للنظام العام”.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبدالعزيز العمر يتهم فيه رؤساء الاتحاد السعودي السابقين بمحاربة الهلال ويقول إن جميع الاتحادات مواقفها كانت سلبية”.

نظراً لتجاوزاته لمن نعتز بخدمتهم للرياضة…

وبناء على ماورد من اتحاد الطائرة وبصفتي رئيساً للجنة الأولمبية، فقد تم إصدار قرار بمنع عضو اتحاد الطائرة عبدالعزيز العمر من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي وإحالة ملفه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية لمخالفته للنظام العام. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

عبدالعزيز العمر يتهم رؤساء الاتحاد السعودي السابقين بمحاربة الهلال ويقول جميع الاتحادات مواقفها كانت سلبية !!

بالله عليكم هذا عضو في الاتحاد السعودي للكرة الطائرة أم مشجع ؟؟ عموماً أقترح عليه اعتزال العمل الرياضي وتقمص دور كبير المشجعين “حماده المصري” فأمثاله مكانهم في المدرج .!! pic.twitter.com/bUI4IZT4Ho — علي السلمي (@_alialsolami) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

في سياق متصل، أعلن تركي آل الشيخ عن مجلس إدارة نادي الهلال الجديد عقب رحيل رئيس مجلس الإدارة السابق.

وتشكّل المجلس الجديد على النحو التالي: الأمير محمد بن فيصل رئيسًا، فهد الراشد نائبًا للرئيس، عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع أمينًا عامًا، طارق بن صالح التويجري عضوًا، عبدالرحمن النمر عضوًا، إبراهيم بن مناحي الحبردي عضوًا، سلطان بن حسن بن سعيد عضوًا، عبدالإله بن سعد المقرن عضوًا، سليمان بن ناصر الهتلان عضوًا، هتان بن عبدالله المصيبيح عضوًا.

الجدير بالذكر أن آل الشيخ قد أصدر قرارًا أعفى فيه سامي الجابر من رئاسة الهلال وتعيين الأمير محمد بن فيصل بدلًا منه مدة عام.