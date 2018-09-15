بسبب نادي الهلال.. تركي آل الشيخ يمنع عضوًا في اتحاد الطائرة من مزاولة أي نشاط رياضي

بسبب نادي الهلال.. تركي آل الشيخ يمنع عضوًا في اتحاد الطائرة من مزاولة أي نشاط رياضي

عبدالعزيز العمر عوقب بسبب تصريح له علاقة بنادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: فريق التحرير وسلمان العنزي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، الجمعة، قرارًا بمنع عبدالعزيز العمر عضو اتحاد الطائرة في بلاده، من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي، بسبب تصريح سابق له علاقة بنادي الهلال.

وكتب آل الشيخ تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نظرًا لتجاوزاته لمن نعتز بخدمتهم للرياضة.. وبناء على ما ورد من اتحاد الطائرة وبصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية، فقد تم إصدار قرار بمنع عضو اتحاد الطائرة عبدالعزيز العمر من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي وإحالة ملفه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية لمخالفته للنظام العام”.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبدالعزيز العمر يتهم فيه رؤساء الاتحاد السعودي السابقين بمحاربة الهلال ويقول إن جميع الاتحادات مواقفها كانت سلبية”.

في سياق متصل، أعلن تركي آل الشيخ عن مجلس إدارة نادي الهلال الجديد عقب رحيل رئيس مجلس الإدارة السابق.

وتشكّل المجلس الجديد على النحو التالي: الأمير محمد بن فيصل رئيسًا، فهد الراشد نائبًا للرئيس، عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع أمينًا عامًا، طارق بن صالح التويجري عضوًا، عبدالرحمن النمر عضوًا، إبراهيم بن مناحي الحبردي عضوًا، سلطان بن حسن بن سعيد عضوًا، عبدالإله بن سعد المقرن عضوًا، سليمان بن ناصر الهتلان عضوًا، هتان بن عبدالله المصيبيح عضوًا.

الجدير بالذكر أن آل الشيخ قد أصدر قرارًا أعفى فيه سامي الجابر من رئاسة الهلال وتعيين الأمير محمد بن فيصل بدلًا منه مدة عام.

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