سعود آل سويلم رئيس النصر يثير الجدل مجددًا ويرد على محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال الجديد (صورة)

برّر سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، سخريته من “تيفو” منافسه نادي الهلال في مباراته أمام الفيحاء، ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي، الشهر الماضي.

وصممت جماهير الهلال “تيفو” على شكل سمكة قرش، رمز النادي، وكلمة واحدة بالإنجليزية، وهي (READY)؛ أي جاهزون.

وأثار سعود آل سويلم الجدل بعدها عندما كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من جمال المدرجات الكروية الـ”تيفو”، جمهور الجيران في نادي الهلال قدّم “تيفو” جميل اليوم، ملاحظتي الوحيدة أول مرة أشوف سمك قرش حاط “روج” ولكنها بداية جيدة للأزرق. بإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل يستفيد منها الجميع كما تعودنا”.

من جمال المدرجات الكروية ال “تيفو”.

جمهور الجيران في نادي الهلال قدم “تيفو” جميل اليوم.

ملاحظتي الوحيدة اول مرة أشوف سمك قرش حاط “روج” ولكنها بداية جيدة للأزرق.

بإذن الله ترون مدرجات العالمي بصورة أجمل وأجمل يستفيد منها الجميع كما تعودنا.#قرش_الهلال_حاط_روج pic.twitter.com/RI1sG2TZP0 — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

وبعد نحو أسبوعين على الحادثة كتب آل سويلم: “التصريحات المشحونة بالتعصب والشخصنة لن تكون سبيلًا للنجاح”.

وأضاف “قلت ما قلت من ملاحظة على “تيفو” الهلال بكل أدب ودون شخصنة، وذلك حرصًا مني على الارتقاء بالمدرجات الكروية المحلية للعالمية”.

وواصل “فارس نجد لا يعرف كيف يحط الروج، وإذا أراد أحدهم أن يرينا كيف يطبق ذلك على ناديه فسوف نستمتع بمشاهدته من باب العلم بالشيء مثلما شاهدنا القرش”.

وختم آل سويلم “بخصوص إقحام مسألة الإبل والمزاين فحقيقة لم أفهم ما المقصود بها، وعلاقتي بالمسألة. أخشى مع مثل هذه العقلية أن يكون تصريحهم القادم: “سيارة من أسرع”، أو “تتحداني بالتفحيط”. ما هكذا تورد الإبل.

التصريحات المشحونة بالتعصب والشخصنة لن تكون سبيلًا للنجاح. “ماهكذا تورد الإبل” pic.twitter.com/GtyqLk81aY — سعود آل سويلم (@SSuwailm) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وجاءت تصريحات السويلم بعد يوم من تصريحات مثيرة لمحمد بن فيصل رئيس نادي الهلال الجديد التي قال فيها: “أوجه التحية لسعود آل سويلم، وحول موضوع “الروج” سنعلم آل سويلم كيف يتم وضع الروج على أرض الملعب بالفوز بخماسيات، وما إلى ذلك كما أنني أتحداه في الإبل أيضًا”.