محمد بن فيصل رئيس الهلال يتوعد سعود آل سويلم رئيس نادي النصر (فيديو)‎

وجه الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي الجديد “وعيدًا إلى منافسه سعود آل سويلم رئيس النصر.

وفي حواره مع فضائية العربية، ولدى سؤاله حو تعليق سعود آل سويلم رئيس النصر، حول تيفو الهلال، قال بين فيصل: “أوجه التحية لسعود آل سويلم، وحول موضوع “الروج” سنعلم آل سويلم كيف يتم وضع الروج على أرض الملعب بالفوز بخماسيات”.

وأضاف: “وما إلى ذلك كما أنني أتحداه في الإبل أيضاً”.

وأكد الأمير محمد بن فيصل، أنه ينوي بأن يعيد الهلال إلى المنصات القارية مرة أخرى وعلى رأسها دوري أبطال آسيا.

وأضاف: “سأجلب لاعبا كبيرا للفريق خلال فترة الانتقالات الشتويةـ ستتحدث عنه الجماهير أعواماً عديدة”.

وقدم بن فيصل شكره لتركي آل الشيخ على الثقة التي منحه لها بتولي إدارة نادي الهلال كما وجه شكره لجهود سامي الجابر وقال: “استطاع أن يبني فريق قوي ينافس على البطولات”.