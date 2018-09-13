أول تعليق من محمد بن فيصل بعد تعيينه رئيسًا لنادي الهلال السعودي‎ (فيديو وصور)

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية إعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال السعودي، وتعيين محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال للموسم الرياضي الحالي.

وكتب آل الشيخ تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال، كل التوفيق لهما”.

وفي أول تعليق له قال بن فيصل إنه تشرف بهذا التكليف، واعدًا بتكوين فريق لنادي الهلال “لا يُقهر”.

وكتب بن فيصل على صفحته بتويتر قائلًا:” بكثير من الاعتزاز تشرفت بهذا التكليف لقيادة كيان الهلال العظيم .. كل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله على ما تجده الرياضة من دعم واهتمام”.

وأضاف:” شكرا لثقة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ .. شكرا لأخي سامي الجابر على ما قدمه .. جمهور الهلال الغالي أعدكم بفريق لا يقهر”.

بكثير من الاعتزاز تشرفت بهذا التكليف لقيادة كيان الهلال العظيم

كل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله على ما تجده الرياضة من دعم واهتمام — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

شكرا لثقة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ

شكرا لأخي سامي الجابر على ما قدمه

جمهور الهلال الغالي أعدكم بفريق لا يقهر???? — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

ونشر الإعلامي وليد الفراج فيديو على صفحته بموقع “تويتر” به تصريحات لبن فيصل قال فيها: خدمة الوطن شرف، والهلال شرف، الهلال دائمًا يخوف، ولكن الجو العام سيساعدني على النجاح”.