من هو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي الجديد‎

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودي إعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال السعودي، وتعيين محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال للموسم الرياضي الحالي.

وكتب آل الشيخ تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية، كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال، كل التوفيق لهما”.

بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية،

كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيساً لمجلس إدارة نادي الهلال.

كل التوفيق لهما — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وتولى الأمير محمد بن فيصل بن سعود بن محمد آل سعود رئاسة نادي الهلال السعودي منذ 2004 وحتى 2008، حقق خلالها العديد من الألقاب.

ولد محمد بن فيصل في الرياض ونشأ في جدة وتخرج في جامعة كاليفورنيا قسم اقتصاد عام 2001، وله نحو 14 قصيدة مغناة تحت اسم المحتار الذي له علاقة باسم جده الشاعر الأمير سعود بن محمد الملقب بالمحتار.

خلال تولي محمد بن فيصل رئاسة نادي الهلال، كانت رعاية الأندية لا تتجاوز 3 ملايين ولكنه وقع عقدًا مع موبايلي بقيمة 250 مليونًا لمدة 5 سنوات.

وكان هذا العقد هو بداية الاستثمار الرياضي الحقيقي، وفي عهده أيضًا تم رفع أسعار اللاعبين بمشاركة رئيس نادي الاتحاد الأسبق منصور البلوي، حيث تم شراء عقد اللاعب ياسر القحطاني بما يقارب 23 مليون ريال، بينما تم عرض مبلغ 50 مليونًا من نادي الاتحاد ولكن اللاعب اختار نادي الهلال رغم أن المبلغ أقل من مبلغ نادي الاتحاد.

في العام الأول لرئاسة بن فيصل، حقق الهلال لقب كأس الأمير فيصل بن فهد، وكأس التضامن ضد الإرهاب، وكأس ولي العهد، وكأس دوري خادم الحرمين الشريفين.

في العام الثاني حصد الهلال كأس الأمير فيصل بن فهد، وكأس ولي العهد، ثم حصل على المركز الثاني لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الشباب .

في العام الثالث لرئاسة بن فيصل لم يحقق الفريق أي نتائج سوى التأهل لربع نهائي كأس آسيا، ثم وصيف بطل كأس دوري خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة أمام الاتحاد.

وانتفض الهلال في العام الرابع والأخير لبن فيصل، حيث حقق “الزعيم” لقب الدوري السعودي للمحترفين، وفاز بكأس ولي العهد، وحقق المركز الثالث في بطولة كأس الملك (البرونزية).

وفي أول تعليق له قال إنه تشرف بهذا التكليف، واعدًا بتكوين فريق لنادي الهلال “لا يُقهر”.

وكتب بن فيصل على صفحته بتويتر قائلًا:” بكثير من الاعتزاز تشرفت بهذا التكليف لقيادة كيان الهلال العظيم .. كل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله على ما تجده الرياضة من دعم واهتمام”.

بكثير من الاعتزاز تشرفت بهذا التكليف لقيادة كيان الهلال العظيم

كل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله على ما تجده الرياضة من دعم واهتمام — محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف:” شكرا لثقة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ .. شكرا لأخي سامي الجابر على ما قدمه .. جمهور الهلال الغالي أعدكم بفريق لا يقهر”.